Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçında 'altı saniye' kuralını ihlal edip Galatasaray'ın son saniye golü yemesinde başrolü oynayan kaleci Okan Kocuk, hakem Alper Ulusoy'dan sonra en çok eleştirilen isim olmuştu.



Muslera'nın sakatlığı sebebiyle önümüzdeki sezonun ilk yarısını da kaçıracak olmasından dolayı sarı-kırmızılı yönetim kaleyi teslim alacak 1 numara arayışlarına başlamıştı. Ancak teknik direktör Fatih Terim, yönetimin bu hamlesini şimdilik durdurdu.



Okan'ın ligin kalan maçlarında konsantrasyonunun bozulmasını istemediğini söyleyen tecrübeli teknik adam "Bir oyuncuyu kaybetmek kolay, kazanmak zordur" diyerek önüne gelen isimleri veto etti.



