Okan Kocuk'un babası tepki verdi, lastik yaktı

Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a tepki vererek lastik yaktı.

Haber; Sabah
Okan Kocuk'un babası tepki verdi, lastik yaktı
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23 Haziran 2020 10:22
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta kalesini koruyan Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

6 saniye kuralı nedeniyle çift vuruşa hükmedilmesine sinirlenen baba Kocuk, dün buna tepki göstermek amacıyla tamirhanesinin önünde lastik yaktı.

Hakemlere küfürler savuran Özcan Kocuk, hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.



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