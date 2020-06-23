Okan Kocuk'un babası tepki verdi, lastik yaktı

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta kalesini koruyan Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.
6 saniye kuralı nedeniyle çift vuruşa hükmedilmesine sinirlenen baba Kocuk, dün buna tepki göstermek amacıyla tamirhanesinin önünde lastik yaktı.
Hakemlere küfürler savuran Özcan Kocuk, hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
6 saniye kuralı nedeniyle çift vuruşa hükmedilmesine sinirlenen baba Kocuk, dün buna tepki göstermek amacıyla tamirhanesinin önünde lastik yaktı.
Hakemlere küfürler savuran Özcan Kocuk, hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.