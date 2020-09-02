Okan Kocuk'tan ayrılık talebi

Fatih Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşen Okan Kocuk'un ayrılmak istediği iddia edildi.

Haber; Fanatik
Okan Kocuk'tan ayrılık talebi
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02 Eylül 2020 11:16
Fatih Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşen Okan Kocuk, teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ayrılmak istediğini dile getirdi.

25 yaşındaki file bekçisi kendisini geliştirmek adına daha fazla süre bulabileceği bir takıma kiralanmak istediğini bildirdi.

Teknik heyet de genç file bekçisinin bu kararını saygıyla karşıladı. Okan için gelecek kiralama tekliflerinin değerlendirileceği öğrenildi.

 

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