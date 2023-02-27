Okan Kocuk'un hataları dikkat çekti

Galatasaray'ın yedek kalecisi Okan Kocuk'un Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında yaptığı iki büyük hata dikkat çekti.



17'nci dakikasında savunmanın arkasına atılan top sonrası kalesini terk eden Okan Kocuk'tan seken meşin yuvarlak Ivan Cavaleiro'nun önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun ceza sahası dışından çektiği şutta top ağlarla buluştu.



Okan Kocuk bu hatasından kısa bir süre sonra ceza sahası dışında yine riskli bir hamlede bulundu. Boş kaleye giden meşin yuvarlağı önleyen isim Victor Nelsson oldu.



