Okan Kocuk'un en iyi maçı Galatasaray'a karşı

Giresunspor kalecisi Okan Kocuk, Süper Lig kariyerindeki en yüksek kurtarış sayısına G.Saray maçında ulaştı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
Abone Ol
Okan Kocuk'un en iyi maçı Galatasaray'a karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2022 11:09
Galatasaray'ın Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, sarı kırmızılılar karşısında devleşti. 26 yaşındaki eldiven, özellikle 58. dakikada kaleye adeta duvar ördü ve 1 pozisyonda 3 kurtarışa imza attı.

Sol kanattan gelişen atakta Ryan Babel ortayı yaptı, arka direkte topa kafayı vuran Alexandru Cicaldau'nun vuruşunu Okan kurtardı, dönen topa tamamlamak isteyen Morutan ve Halil'in vuruşların da Karadeniz ekibinin kalecisi Okan hata yapmadı.

6 KARŞILAŞMADA İLK KEZ GOL YEMEDi

Bununla beraber Galatasaray karşısında yaptığı 7 kurtarışla Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmayı başaran Okan Kocuk, sarı kırmızılı takıma karşı oynadığı 6 müsabakada ilk kez kalesini kapattı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.