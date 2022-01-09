Okan Kocuk'un en iyi maçı Galatasaray'a karşı

Galatasaray'ın Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, sarı kırmızılılar karşısında devleşti. 26 yaşındaki eldiven, özellikle 58. dakikada kaleye adeta duvar ördü ve 1 pozisyonda 3 kurtarışa imza attı.



Sol kanattan gelişen atakta Ryan Babel ortayı yaptı, arka direkte topa kafayı vuran Alexandru Cicaldau'nun vuruşunu Okan kurtardı, dönen topa tamamlamak isteyen Morutan ve Halil'in vuruşların da Karadeniz ekibinin kalecisi Okan hata yapmadı.



6 KARŞILAŞMADA İLK KEZ GOL YEMEDi



Bununla beraber Galatasaray karşısında yaptığı 7 kurtarışla Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmayı başaran Okan Kocuk, sarı kırmızılı takıma karşı oynadığı 6 müsabakada ilk kez kalesini kapattı.





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