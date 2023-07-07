Okan Kocuk'tan şok Muslera yorumu

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği kaleci Okan Kocuk, "Benim için Galatasaray dönemi kapandı. Orada geçirdiğim zamanlar benim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Muslera gibi çok iyi bir kaleci ile çalışmak benim ayrıcalıktı. Benim için onunla çalışmak şans, rekabet etmek ise şanssızlık" dedi.



"ÇOK MUTLUYUM"



Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın eteklerindeki 2 bin rakımın üzerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kampını sürdüren Yılport Samsunspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Okan Kocuk, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



Bu yıl Süper Lig'e çıkan Yılport Samsunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kocuk, "Samsunspor büyük bir camia, burada olmaktan mutlu ve heyecanlıyım. Hedefim tabii ki Samsunspor ile birlikte başarılı olmak. Ben takım arkadaşlarıma onlar da bana yardımcı olursa inşallah bu sezonu en yukarıda bitirme hedefi içindeyiz" diye konuştu.



"REKABET ETMEK ŞANSSIZLIKTI"



Kendi hedeflerinin ise tekrardan milli takıma seçilmek olduğunu ifade eden Kocuk, "Burada tekrardan bir başarı yakalamak istiyorum. Giresun'da oynadığım dönemde iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. İnşallah oradaki performansın üstüne koyarak Samsunspor'da çok başarılı olmak istiyorum. Çok değerli hocalarla çalışıyoruz. Benim için Galatasaray dönemi kapandı. Samsunspor'a geldim. Orada geçirdiğim zamanlar benim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Muslera ile çalışmak benim için ayrıcalıktı. Onunla çalışmak şans, rekabet etmek ise şanssızlık. Çünkü çok üst düzey ve çok iyi bir kaleci. Onunla rekabet etmek gerçekten zor. Samsunspor camiasına en yüksek şekilde katkı verebilmek ve burada başarılı olmak şu anda tek düşüncem" ifadelerini kullandı.



