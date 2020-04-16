Galatasaray'da yedek kaleci Okan Koçuk, yeni sezondan büyük beklentileri olduğunu söyledi.Fernando Muslera'dan her fırsatta çok şeyler öğrendiğini vurgulayan Okan, "Bir gün bu kaleyi teslim alacağıma olan inancım her zaman tam" diye konuştu.24 yaşındaki kaleci, Galatasaray'da bu sezon 1'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 5 resmi maça 11'de başladı.