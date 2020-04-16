Okan Kocuk: "Şans kapıyı bir gün çalacak"

Galatasaray'ın yedek kalecisi Okan Kocuk, gelecek sezonla ilgili konuştu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Okan Kocuk: 'Şans kapıyı bir gün çalacak'
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16 Nisan 2020 10:47
Galatasaray'da yedek kaleci Okan Koçuk, yeni sezondan büyük beklentileri olduğunu söyledi.

Fernando Muslera'dan her fırsatta çok şeyler öğrendiğini vurgulayan Okan, "Bir gün bu kaleyi teslim alacağıma olan inancım her zaman tam" diye konuştu.

24 yaşındaki kaleci, Galatasaray'da bu sezon 1'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 5 resmi maça 11'de başladı.

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