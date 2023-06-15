Okan Kocuk, Samsunspor'a gidiyor

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'la anlaşma sağladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Kocuk, Samsunspor'a gidiyor
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15 Haziran 2023 16:16
Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken ilk ayrılık da gerçekleşiyor.

Sarı-kırmzılı ekipte Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor ile anlaşma sağladı. Deneyimli eldivenin Karadeniz ekibine 3 yıllık imza atması bekleniyor. Resmi açıklama kısa zamanda yapılacak.

Bursaspor altyapısından yetişen Okan Kocuk, Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

27 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi haziran ayının sonunda sona eriyor.

Okan Kocuk, 29 kez Galatasaray formasını giydi ve kalesinde 38 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 7 kez de kalesini gole kapattı.

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