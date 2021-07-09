Okan Kocuk resmi açıklama gelmeden Giresunspor idmanında

Galatasaray'ın Giresunspor'a kiralanması beklenen kalecisi Okan Kocuk Karadeniz ekibi ile idmanlara çıktı.
Henüz iki takımdan da resmi transfer açıklaması gelmeden ilk idmanına çıkan Okan Kocuk'un çalışmanın tamamında yer aldığı kaydedildi.
Galatasaray formasıyla toplam 24 maça çıkan Okan Kocuk, 2019 yılında Bursaspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer edilmişti.
Henüz iki takımdan da resmi transfer açıklaması gelmeden ilk idmanına çıkan Okan Kocuk'un çalışmanın tamamında yer aldığı kaydedildi.
Galatasaray formasıyla toplam 24 maça çıkan Okan Kocuk, 2019 yılında Bursaspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer edilmişti.