Okan Kocuk, ligde ilk kez 11'de

Bu sezon ilk kez bir lig maçında süre alan 27 yaşındaki Okan Kocuk, Muslera'nın yerine kaleyi korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Kocuk, ligde ilk kez 11'de
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25 Aralık 2022 19:54
Galatasaray'da kaptan Muslera'nın cezalı olduğu maçta kaleyi Okan Kocuk korudu.

Dünya Kupası arası öncesindeki son maç olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Muslera, İstanbulspor maçında forma giyemedi.

Bu sezon ilk kez bir lig maçında süre alan 27 yaşındaki Okan Kocuk, 2017-2018 sezonunda kalesini koruduğu İstanbulspor'a karşı mücadele etti.

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