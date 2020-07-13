Fernando Muslera'nın Rizespor maçında ayağının kırılması ile kaleyi devralan Okan Kocuk bu sezon Süper Lig'de 7 maçta forma giydi. Bu periyotta kalesinde 15 gol gördü.



Okan kupada da 4 mücadelede 7 gol yemişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için kaleye mutlaka Muslera'yı aratmayacak birinin transfer edilmesini istiyorlar.



EN İYİ MAÇIYDI AMA YİNE OLMADI



Okan Kocuk, Galatasaray'ın da kötü performansıyla birlikte şu ana kadar çıktığı son 6 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.



Ankaragücü'ne karşı iyi bir maç çıkarmasına rağmen bu kez penaltıdan gol yiyen Okan, bu süreçte kalesinde gördüğü gol sayısını 14'e çıkarmış oldu.







