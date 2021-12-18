Okan Kocuk, gündeme damga vurdu

Galatasaray'ın sezon başında Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, 17. haftada oynanan Altay maçındaki performansıyla lige damga vurdu.



Karadeniz ekibinin sahasında 3-1 kazandığı müsabakanın 90+6. dakikasında Marco Paixao'nun kullandığı penaltı vuruşunu kurtaran 26 yaşındaki file bekçisi, yakaladığı penaltı kurtarma istatistiğiyle son yılların zirvesine oturdu.



SÜPER LİG'DE ZİRVEDE



2018-19 sezonundan bu yana kalesine gelen 16 penaltının 7'sinde gole izin vermeyen Okan Kocuk, bu alanda Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran eldiven konumunda bulunuyor.



Bu sezon rakiplerinin kullandığı 4 penaltıdan 3'ünü kurtaran Kocuk'un kariyerinde toplam 11 penaltı kurtarışı bulunuyor. Penaltılarda kalesinde gördüğü toplam gol sayısı ise 16.



OKAN KOCUK BU SEZON NE YAPTI?



GZT Giresunspor formasıyla bu sezon 14 lig maçında toplam 1260 dakika süre alan Okan Kocuk, kalesinde 12 gol gördü. Deneyimli eldiven 5 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı.



GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK Mİ?



Fernando Muslera'nın Sivasspor maçında sakatlanması üzerine Galatasaray'dan kiraladıkları Okan Kocuk ile ilgili spor kamuoyunda "Geri dönebilir mi? sorularının olduğunu dile getiren Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Okan'ın Giresunspor için çok değerli bir oyuncu olduğu söyledi.



Karaahmet, Okan'ın sözleşmesinde "geri döner maddesi" olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Galatasaray da bize o dönem bir adım attı, iyilik yaptı, bir yaklaşım gösterdi. O camiaya da ben tekrar teşekkür ediyorum. Oturup konuşalım derlerse tabii ki oturup konuşuruz. Ne olur onu bilmiyoruz ama oturup konuşmak isterlerse konuşuruz çünkü bize iyilik yapmış bir camiaya karşı bu davranışı göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi Okan kıymetli bir oyuncumuz, Galatasaray'dan o konuda bir talep yok."





İLGİLİ VİDEO