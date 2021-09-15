Okan Kocuk, Giresunspor'da gözden düştü

Galatasaray'ın Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Okan Kocuk, Giresunspor'da gözden düştü
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15 Eylül 2021 13:15
Galatasaray'ın Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, Alanya karşısında kulübede oturdu.

Fatih Terim, Okan'la ilgili "Tecrübe kazanması için oynayacağı bir takıma gönderdik, gelecekte Muslera'nın yerine düşündüğüm isim" demişti.

Ancak file bekçisinin bu sezon 3 maçta 5 gol yemesi ve kulübeye geçmesi nedeniyle Terim'in yeni kaleci arayışlarına başlayabileceği belirtiliyor.

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