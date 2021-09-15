Okan Kocuk, Giresunspor'da gözden düştü

Galatasaray'ın Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, Alanya karşısında kulübede oturdu.



Fatih Terim, Okan'la ilgili "Tecrübe kazanması için oynayacağı bir takıma gönderdik, gelecekte Muslera'nın yerine düşündüğüm isim" demişti.



Ancak file bekçisinin bu sezon 3 maçta 5 gol yemesi ve kulübeye geçmesi nedeniyle Terim'in yeni kaleci arayışlarına başlayabileceği belirtiliyor.