Okan Kocuk, geri dönecek mi?

Galatasaray'a geri dönebileceği konuşulan Okan Kocuk için Giresunspor'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Okan Kocuk, geri dönecek mi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 19:02
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Okan Kocuk için Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş konuştu.

Keleş, "Galatasaray bu konuda bize çok yardımcı oldu. Okan ve Emre'yi kiralık olarak aldık bir sene. Okan'dan inanılmaz memnunum. Okan konusunda bana, kulübe başkana herhangi bir girişim olmadı. Hiçbir görüşme olmadı. Giderse de çalışmalarımızı yaparız ancak ben kalmasını isterim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Okan Kocuk'un geri çağrılacağı haberleri basında yer almıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.