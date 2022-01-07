Okan Kocuk, geri dönecek mi?

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Okan Kocuk için Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş konuştu.



Keleş, "Galatasaray bu konuda bize çok yardımcı oldu. Okan ve Emre'yi kiralık olarak aldık bir sene. Okan'dan inanılmaz memnunum. Okan konusunda bana, kulübe başkana herhangi bir girişim olmadı. Hiçbir görüşme olmadı. Giderse de çalışmalarımızı yaparız ancak ben kalmasını isterim" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Okan Kocuk'un geri çağrılacağı haberleri basında yer almıştı.





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