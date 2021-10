Okan Kocuk: 'Galatasaray'a geri dönmek istiyorum'

-"Galatasaray'a daha güçlü dönmek istiyorum"

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kiralık kalecisi, takımının başarısı için elinden geleni yapıp, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a güçlü bir şekilde dönmek istediğini söyledi.Doğu Karadeniz ekibinin Galatasaray'dan bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Okan Kocuk, AA muhabirine performansını değerlendirip, gelecek hedeflerini anlattı.GZT Giresunspor'a transferi sürecinde birkaç seçeneği bulunduğunu ancak tercihini yeşil-beyazlı takımdan yana kullandığını ifade eden Okan, "Burada Hakan (Keleş) hocanın oluşu, İlker (Avcıbay) hocanın oluşu, bir de başkanımızla olan ilişkimiz ve iletişimimiz bana burayı tercih ettirdi. Onların güzel ve sıcak yaklaşımı etkili oldu. Tabii ben de düzenli oynamak istiyordum. Onun için Giresunspor'u tercih ettim. Şu anda da doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum." diye konuştu.Okan Kocuk, transferi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştüğünü dile getirerek, "" değerlendirmesinde bulundu.Giresunspor'da kendisini geliştirmek istediğini vurgulayan Okan, "" şeklinde konuştu.Mircea Lucescu'nun A Milli Takım teknik direktörlüğü döneminde kadroya seçildiğini anımsatan Okan, hedefleri arasında ay-yıldızlı yeniden giymenin de bulunduğunu söyledi.Okan Kocuk, son dönemlerde Türkiye'de iyi kalecilerin yetiştiğine vurgu yaparak, "Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, İrfan Can Eğribayat... Birçok iyi kaleci çıktı. Bu bizim adımıza sevindirici. Ben de Lucescu döneminde A Milli Takım'a gittim. Burada iyi bir performans sergileyerek yeniden milli takıma seçilmek istiyorum. Çok iyi ve başarılı kaleciler var. Ben de kendime o grubun içerisinde yer edinebilirim." ifadelerini kullandı.Giresunspor'daki performansını değerlendiren Okan, şunları söyledi:"Bakıldığında 8 haftanın ilk 3 haftasında ben oynadım. Ondan sonra hocamın tercihiyle kenara alındım, bekledim. Üç haftada puan alamayınca, tabii ki burada savunma oyuncularına ve kaleciye bakılır. Biz de o 3 haftada kazanmayı beceremedik. Daha sonra yeniden kaleyi devraldım. Ben kendi performansımdan memnunum. Her hafta takıma bir şeyler katmak istiyorum. Takım arkadaşlarımın da katkısıyla puan veya puanlar aldırmak istiyorum. Şu an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha iyisini de yapacağımı düşünüyorum."Ligde geride kalan 8 haftada beklenilen puanları alamadıklarını ancak iyi bir takım haline geldiklerini anlatan Okan, "İyi bir takım olduk. Kaliteli oyuncular var. 8 haftada iyi mücadele gösterdik. Belki istediğimiz puanları alamadık ama hocamızla birlikte beklediğimden daha iyi bir takım oluştu." diyerek sözlerini tamamladı.