Okan Kocuk, Fatih Terim'e gitti: "Ayrılmak istiyorum"

Galatasaray'ın kaleci mevkisine transfer yapmasının ardından Okan Kocuk'tan flaş bir hamle geldi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Okan Kocuk, Fatih Terim'e gitti: 'Ayrılmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2020 13:40
Fatih Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşten Okan Kocuk, teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi ve ayrılık talebini iletti.

25 yaşındaki file bekçisi, takımdan ayrılma isteğini teknik heyete bildirdi ve oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi.

"ACELE KARAR VERME"

25 yaşındaki file bekçisinden acele bir karar vermemesini öğütleyen teknik heyet, Fatih'in birinci kaleci olmadığını ve kim daha iyiyse onun oynayacağını bildirdi.

Geçtiğimiz sezon Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 13 maça çıktı. Genç kaleci bu maçlarda kalesinde 24 gol gördü.

2019 yazında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Okan Kocuk'un sarı-kırmızılı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için