Okan Kocuk'a teklif yağıyor

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yedek kaleci Okan Kocuk'a Süper Lig'den teklif yağıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Kocuk'a teklif yağıyor
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25 Mayıs 2023 11:17
Okan Kocuk
Okan Kocuk
Galatasaray
Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yedek kaleci Okan Kocuk, Süper Lig'deki birçok kulüpten transfer teklifi alıyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün henüz yeni mukavele önermediği 27 yaşındaki eldivenin, yaz döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki kaleci bu sezon Galatasaray'da 5 maçta forma giydi ve kalesinde 3 gol gördü. Okan Kocuk, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. 

 
 

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