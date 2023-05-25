Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yedek kaleci Okan Kocuk, Süper Lig'deki birçok kulüpten transfer teklifi alıyor.Sarı-Kırmızılı kulübün henüz yeni mukavele önermediği 27 yaşındaki eldivenin, yaz döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.27 yaşındaki kaleci bu sezon Galatasaray'da 5 maçta forma giydi ve kalesinde 3 gol gördü. Okan Kocuk, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.