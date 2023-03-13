Okan Halay: 'Galip geldiğimiz için mutluyuz'

2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup dördüncü maçında Lüksemburg'u 31-20 yenen A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, nisan ayında oynayacakları Portekiz ve Kuzey Makedonya maçlarından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini söyledi.



Başantrenör Okan Halay, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, duygu yüklü bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Avrupa Şampiyonası'na gitme iddiasını sürdürmek için önemli bir galibiyet olduğunu vurgulayan Halay, şunları kaydetti:



"Konya halkı bizi destekleriyle gerçekten yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bugün maçın başından sonuna kadar takımımız bir karakter ortaya koydu. Bu maçın aynısını Lüksemburg'da da oynayabilirdik. Fakat deplasmanda biraz stres yönetimini iyi yapamadık. Lüksemburg'da bir farkla kazanmıştık. Burada gerçekten oyunumuzu ortaya koyduk ve galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah nisan ayında Portekiz ve Kuzey Makedonya ile oynayacağımız maçlardan bir galibiyet alıp Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz."



Depremde hayatını kaybeden milli takım kaptanı Cemal Kütahya'nın anılmasıyla ilgili de konuşan Halay, "Şu an hala tüylerim diken diken oluyor. Çok duygusal bir başlangıç oldu. Çünkü Cemal kardeşimle burada İslami Dayanışma Oyunları'na katılmıştık. Onu hala yanımızda hissediyoruz. Biz şu an kampa 22 kişi başladık ama biz her zaman 23 kişi olarak kamp yaptık. Cemal kardeşimiz, her dakika her saniye sohbetlerimizde, çalışmalarımızda vardı. Bu galibiyetin de onun için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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