Okan Buruk'un Samudio ve Umar sevinci

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, önceliklerinin ligde üst sıralara yükselmek olduğunu belirterek, "Her hafta, her takım için kritik. Göztepe, özellikle iç sahada çok iyi oynayan bir takım. Bizi zor bir maç bekliyor" dedi.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçı öncesi yaptığı değerlendirmede, "Zorlu bir fikstüre girdik. Beşiktaş'ın ardından Göztepe deplasmanına gideceğiz, ardından da Başakşehir ile evimizde oynayacağız. Bu maçlar bizim için çok kritik ama bu maçlarla lig bitmiyor. Biz elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız" diye konuştu.Çaykur Rizespor, ligde Beşiktaş ve kupada Sarıyer ile oynadıktan sonra 3 maçlık deplasman serisinin sonuncusunda pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde İzmir'de Göztepe'ye karşı oynayacak. Kupada Sarıyer'i yenerek moral bulan yeşil-mavilerde teknik direktör Okan Buruk, kendilerini zor maçların ve final haftalarının beklediğini belirtti. Buruk, "Şu anda önümüzde ilk yarının sonuna kadar oynayacağımız 7 maç var. Bu maçlardan maksimum puanı almaya çalışacağız. Tabii ki de zorlu bir fikstürümüz var. Bu zorlu dönemde özellikle önümüzdeki haftalarda kadromuzun da tamamlanmasıyla diğer maçlar için avantaj yakalayacağımızı düşünüyorum. Zorlu bir fikstüre girdik. Beşiktaş'ın ardından Göztepe deplasmanına gideceğiz, ardından da Başakşehir ile evimizde oynayacağız. Bu maçlar bizim için çok kritik ama bu maçlarla lig bitmiyor. Göztepe ve Başakşehir maçının ardından daha önümüzde ilk yarının sonuna kadar oynayacağımız 5 maç var. Biz elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız" dedi.Buruk, kupada tur atlamanın kendilerini mutlu etmesine karşın önceliklerinin ligde üst sıralara yükselmek olduğunu ifade ederek, pazartesi günü karşılaşacak Göztepe maçı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Lig bizim için çok daha önemli. Her hafta her takım için kritik. Bulunduğumuz yerden uzaklaşmak ve çıkış yakalamak istiyoruz. Sıralamadaki ilk 10 takıma yaklaşmaya çalışıyoruz. Göztepe maçı bu anlamda çok önemli. Göztepe özellikle iç sahada çok iyi oynayan bir takım. Bizi zor bir maç bekliyor. Beşiktaş maçından sonra haftayı İstanbul'da geçirdik. Burada son hazırlıklarımızı yapıp İzmir'de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bizim açımızdan çok önemli ve final niteliğinde bir maç olacak. İzmir'den iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."Buruk, sakatlığı geçen Aminu Umar ile kart cezası sona eren Braian Samudio'nun takıma geri dönmelerinin kendileri açısından çok önemli olduğuna işaret ederek "Samudio ve Umar'ın takıma geri dönmesi bizim adımıza çok sevindirici bir durum oldu. Bizim kadro olarak en büyük eksikliğimiz kanatlardaydı ve o bölgede oynayan oyuncularımızın sakatlanması veya cezalı duruma düşmesi bize sıkıntı yarattı. Elimizde oynatabileceğimiz ne kadar oyuncu olursa bizim açımızdan sahada istediklerimizi yapmamız o derece kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.