Okan Buruk'un hakem isyanı: 'Canımız yanıyor'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İptal edilen golde yanlış karar verildiğini söyleyen Buruk, "Sivasspor kara alışık ama yine de pozisyona girdik. Bizim gibi bir pas takımı da bu sahada iyi oynadı, pozisyonlara girdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, fedakarca oynadılar. Pozisyona da girdik, atamadık. Çok da kötü gol yedik, hem oyuncularımızın, hem sahanın azizliği. Sivasspor'un pozisyonunu hatırlamıyorum, kazanmak için her şeyi yaptık. 2. golü de bulduk, gol niye iptal edildi anlamadım. Kimse kimseye dokunmasın istiyorlar. Bu temas oyunu, birbirlerine dokunacaklar. İnsanların birbirinin üstüne çıkıp şarj ettiği birçok pozisyona gol verildi. Standardı bir türlü tutturamıyoruz. Standartların olmadığı, hakemlerin her statta farklı karar verdiği, birilerinin canının yandığı bir sezon yaşıyoruz. En çok canı yananlardan biri de biziz. " dedi.



Şampiyonluk yarışını bırakmadıklarını söyleyen genç hoca, "Bize karşı ne yapılırsa yapılsın, aynı şekilde devam edeceğiz. Ligin sonuna kadar çok süre var, biz inancımızı devam ettiriyoruz. Oyuncularım çok karakterli, oyuncularıma güveniyorum. Ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



