Okan Buruk'un cezasında indirim!

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık cezasında indirime gidildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un cezasında indirim!
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05 Ocak 2021 20:09
Fenerbahçe deplasmanında kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi.

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Okan Buruk'un cezasının 3 maça indirildiğini açıkladı.

Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Okan Buruk, Erzurum BB maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.



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