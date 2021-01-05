Okan Buruk'un cezasında indirim!

Fenerbahçe deplasmanında kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi.
Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Okan Buruk'un cezasının 3 maça indirildiğini açıkladı.
Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Okan Buruk, Erzurum BB maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.
Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Okan Buruk'un cezasının 3 maça indirildiğini açıkladı.
Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Okan Buruk, Erzurum BB maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.