Okan Buruk'tan Türkiye Kupası ve Süper Lig açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Sarıyer'i 2-1 yenerek tur atlayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularının 90 dakika boyunca aynı konsantrasyon ve istekle mücadele ettiğini söyledi.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Son iki gündeki sonuçlarda bütün takımların birbirini yenebileceğini gözlemledik. Özellikle Süper Lig takımlarının elendiğini gördük. Maça ciddi konsantrasyonla başlamadığımız zaman işimizin zor olacağını düşünüyorduk. Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyon ve istekle mücadele etti. 2-1 kazandık. Çok daha fazla gol atabilirdik. Rakibimiz de çok iyi mücadele etti. Onları da kutluyorum." diye konuştu.
Zeminden dolayı sıkıntı yaşadıklarını aktaran Buruk, "Zeminlerin iyi olması sporcu sağlığı ve oyun için önemli. İki takım da iyi niyetliydi ve oynamaya çalıştı. Bu zemine rağmen iki ekip de pas yapmaya çalıştı. İnşallah bundan sonra daha iyi zeminlerde oynarız." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacakları maça değinen genç teknik adam, "Şu anda lig bizim için çok daha önemli ve kritik. Çıkış yakalayarak bulunduğumuz yerden uzaklaşmak ve ilk 10'a girmek istiyoruz. Rakibimiz de özellikle iç sahada iyi oynuyor. Zorlu bir maç bizi bekliyor." şeklinde görüş belirtti.
Serdar Bozkurt: "Zevkli bir maç izlettik"
Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise iyi bir maç olduğunu aktararak, "Alt lig ile üst lig takımlarının oynadığı maçlarda motivasyon farklı oluyor. Oyuncularımıza iyi niyetle oynamalarını, oyunu çirkinleştirmemelerini söyledik. İki takım da zaman zaman oyunda hakimiyet kurdu. Çok basit goller yedik. İki takımın da pozisyonları vardı. İyi bir maç oldu. Zevkli bir maç izlettik." değerlendirmesinde bulundu.
TFF 2. Lig'deki durumlarını değerlendiren Bozkurt, "Lige çok iyi başlangıç yaptık. Zorlu takımların olduğu grupta mücadele ediyoruz. İyi gidiyoruz. Şu anda lideriz. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz ama bunları konuşmak için çok erken. Henüz 10. haftadayız. Önümüzdeki maçları tek tek değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
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Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Son iki gündeki sonuçlarda bütün takımların birbirini yenebileceğini gözlemledik. Özellikle Süper Lig takımlarının elendiğini gördük. Maça ciddi konsantrasyonla başlamadığımız zaman işimizin zor olacağını düşünüyorduk. Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyon ve istekle mücadele etti. 2-1 kazandık. Çok daha fazla gol atabilirdik. Rakibimiz de çok iyi mücadele etti. Onları da kutluyorum." diye konuştu.
Zeminden dolayı sıkıntı yaşadıklarını aktaran Buruk, "Zeminlerin iyi olması sporcu sağlığı ve oyun için önemli. İki takım da iyi niyetliydi ve oynamaya çalıştı. Bu zemine rağmen iki ekip de pas yapmaya çalıştı. İnşallah bundan sonra daha iyi zeminlerde oynarız." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacakları maça değinen genç teknik adam, "Şu anda lig bizim için çok daha önemli ve kritik. Çıkış yakalayarak bulunduğumuz yerden uzaklaşmak ve ilk 10'a girmek istiyoruz. Rakibimiz de özellikle iç sahada iyi oynuyor. Zorlu bir maç bizi bekliyor." şeklinde görüş belirtti.
Serdar Bozkurt: "Zevkli bir maç izlettik"
Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise iyi bir maç olduğunu aktararak, "Alt lig ile üst lig takımlarının oynadığı maçlarda motivasyon farklı oluyor. Oyuncularımıza iyi niyetle oynamalarını, oyunu çirkinleştirmemelerini söyledik. İki takım da zaman zaman oyunda hakimiyet kurdu. Çok basit goller yedik. İki takımın da pozisyonları vardı. İyi bir maç oldu. Zevkli bir maç izlettik." değerlendirmesinde bulundu.
TFF 2. Lig'deki durumlarını değerlendiren Bozkurt, "Lige çok iyi başlangıç yaptık. Zorlu takımların olduğu grupta mücadele ediyoruz. İyi gidiyoruz. Şu anda lideriz. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz ama bunları konuşmak için çok erken. Henüz 10. haftadayız. Önümüzdeki maçları tek tek değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın