Okan Buruk'tan Türkiye Kupası ve Süper Lig açıklaması

Serdar Bozkurt: "Zevkli bir maç izlettik"

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Sarıyer'i 2-1 yenerek tur atlayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularının 90 dakika boyunca aynı konsantrasyon ve istekle mücadele ettiğini söyledi.Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk,diye konuştu.Zeminden dolayı sıkıntı yaşadıklarını aktaran Buruk, "Zeminlerin iyi olması sporcu sağlığı ve oyun için önemli. İki takım da iyi niyetliydi ve oynamaya çalıştı. Bu zemine rağmen iki ekip de pas yapmaya çalıştı. İnşallah bundan sonra daha iyi zeminlerde oynarız." ifadelerini kullandı.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacakları maça değinen genç teknik adam,şeklinde görüş belirtti.Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise iyi bir maç olduğunu aktararak, "Alt lig ile üst lig takımlarının oynadığı maçlarda motivasyon farklı oluyor. Oyuncularımıza iyi niyetle oynamalarını, oyunu çirkinleştirmemelerini söyledik. İki takım da zaman zaman oyunda hakimiyet kurdu. Çok basit goller yedik. İki takımın da pozisyonları vardı. İyi bir maç oldu. Zevkli bir maç izlettik." değerlendirmesinde bulundu.TFF 2. Lig'deki durumlarını değerlendiren Bozkurt, "Lige çok iyi başlangıç yaptık. Zorlu takımların olduğu grupta mücadele ediyoruz. İyi gidiyoruz. Şu anda lideriz. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz ama bunları konuşmak için çok erken. Henüz 10. haftadayız. Önümüzdeki maçları tek tek değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.