Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci için Galatasaray açıklaması

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci için açıklamalarda bulundu.



Son kararı yönetimin vereceğini ancak anlaşmanın yakın olmadığını kaydeden Buruk, "İrfan Can için yönetimimiz karar verecek, gelen teklifler var. Çok eksiğiz bu arada. Hücum hattında zaten sıkıntı yaşıyoruz. İrfan ile ilgili kulübümüzün istediği şartlar oluşursa, ona göre biz de kendi yolumuza bakacağız. Şu anda her şeyin çok yakın olduğunu da söyleyemeyiz herhalde, en doğru kararı başkanımız verecektir." ifadelerini kullandı.