Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayarak Türk futbol tarihine geçen Okan Burak, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olmaya hazırlandığı Fenerbahçe hakkında Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'a konuşan Okan Buruk hedefini açıkladı.



FENERBAHÇE İDDİASINA YANIT



Fenerbahçe iddiaları hakkında konuşan Okan Buruk "Adımın Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor. Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var. Bu yıl Şampiyonlar Ligi oynama hayalimiz var. Burası benim kulübüm, futbolu burada bıraktım, Göksel Gümüşdağ hem çok saygı duyduğum başkanım ama onun yanı sıra da benim çok iyi bir arkadaşım. Uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Bu başarının ardından aynı şekilde devam edeceğiz elbette. Şu anki düşüncem budur." dedi.



"EMRE'NİN ÜZERİNE FAZLA YÜK BİNDİ"



Yakın arkadaşı Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Okan Buruk "Emre Belözoğlu önümüzdeki yılın rolünü biraz erken üstlendi. Bu süreç F.Bahçe için farklı gelişti. Teknik adam ayrılığından sonra Emre'ye yük biraz daha fazla düştü. Belki bu yılı sadece futbolcu olarak götürseydi önümüzdeki yıl yeni görevini üstlenseydi onun için daha iyi olabilirdi ama birçok şey üzerine indi. Bir hafta futbolcu, bir hafta teknik adam gibi, bir hafta sportif direktör gibi gördük." ifadelerini kullandı.



"EMRE BELÖZOĞLU BAŞARILI OLACAK"



Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevi için ise "Sadece son maçlarda sporcu olarak sahada kaldı. Özellikle pandemide çok fazla görev üstlendi. Bu da onu biraz zorlamış olabilir. Emre hem oyuncu olarak hem yaşadıklarıyla çok tecrübeli. Avrupa'da çok büyük takımlarda, Türkiye'de de 40 yaşına kadar oynadı, şu an bile yarı antrenör diyebiliriz ona. Yapacağı işte başarılı olacağına inanıyorum. Bilgi birikimini doğru kullanacaktır." açıklamasını yaptı.



