Okan Buruk'tan Beşiktaş sonrası hakem isyanı

"SAHADA NE OLURSA, DIŞARIDA DA O OLUYOR"

Teknik Direktörü, 4-1 mağlup olduklarımaçının ardından açıklamalarda bulundu.Yedikleri gollerde hatalar yaptıklarını belirten Buruk, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum maçın senaryosu ne olursa olsun. Her şey bizim için olumsuz gitti. Çok küçük 2 hata, 2 yediğimiz golde de 2 hata" diye konuştu.9 kişi kalmalarının dirençlerini düşürdüğünü söyleyen teknik adam, "11'e 10 devam etseydi maç belki maça ortak olabilirdik ama sonra Bülent hoca yine devreye girdi ve Saadane'yi attı 2. sarı karttan" dedi.Beşiktaş'a verilmeyen kartlar olduğunu ifade eden Buruk, "Belki bizim oyuncumuzun yaptığı da yanlış ama ilk yarıda gösterilmeyen kartlar var. Gösterilse onlar da 10 kişi kalacaktı. Deplasman takımıyız, bunun da baskısını hakem yaşıyor. Sahada kalan oyuncularımın mücadelelerinden memnunum. Daha adil bir yönetim olsaydı maçın gidişatı farklı olabilirdi" diyerek sözlerini noktaladı.Buruk, konuk ekip olarak basın toplantısına önce kendilerinin gelmemesi ve uzun süre beklemelerinden dolayı tepki göstererek, "Deplasman takımı olarak 40 dakika sonra basın toplantısına geldik. Sahada ne oluyorsa, dışarıda da aynısı oluyor. Buraya bile geç geliyorsunuz. Sahada da aynı kararlar alındı. Biz deplasman takımına öncelik veririz." ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında yine oyuna ortak olduklarını kaydeden Buruk, şunları söyledi:"Maçta 2-1'lik skoru yakaladık. Verilen penaltı vardı. Saadane'ye gösterilen kartlar vardı. Kolay kartlar ama onun da hataları var. Rakip yapsaydı gösterilir miydi? Bence gösterilmezdi. Vida'ya gösterilmeyen sarı kart var. İkinci sarı kartını alacaktı ve maç 10'a 10 olacaktı. Adil düzen de beklemiyoruz. Adaletsizlik zaman zaman oluyor. 9 kişi kaldıktan sonra oyun daha farklı oldu. Oyunun senaryosu ne olursa olsun, rakibimiz hak ederek kazandı."