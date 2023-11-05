Okan Buruk, Ziyech için kararını verdi

Galatasaray'da Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçıyla ilk 11'deki yerini alan Hakim Ziyech için teknik direktör Okan Buruk, kararını verdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk, Ziyech için kararını verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2023 10:52
Galatasaray'da Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine kavuşan Hakim Ziyech, Okan Buruk'un maç öncesindeki planında vurguladığı gibi ikinci yarının ortalarında kenara gelirken, kısa sürede formasını garantiledi.

BURUK KARARINI VERDİ

Aslan'ın hocası, yıldız futbolcuyu bundan sonra da ilk 11'de oynatıp, sahada kalma süresini artırmayı hedefliyor. Ziyech'in istikrarı yakaladıkça da Ajax ve Chelsea günlerindeki olağanüstü futbolunu Galatasaray formasıyla sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor.

Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 295 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Faslı yıldız, 1 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery