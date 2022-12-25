Okan Buruk: 'Zirveye kadar durmak yok'

Üst üste gelen Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına mutlu giren Galatasaray, İstanbulspor'u da seriye eklemeyi planlıyor



Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor. Galatasaray, Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak ve bu maçlardan 9 puan hedefleniyor.



"ZİRVEYE KADAR DURMAK YOK"



İstanbulspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Okan Buruk, yakaladıkları rüzgarın tersine dönmemesi için İstanbulspor maçının çok önemli olduğunu kaydetti. Hazırlık döneminin geride kaldığını ifade eden Buruk, "Artık her şeyimizle lige odaklanmalıyız. Taraftarlarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Ama öncelikli hedefimiz zirve.. Zirveyi alana kadar durmak yok" diye konuştu.









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