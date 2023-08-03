Okan Buruk, Zalgiris maçında bir ilki yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 1-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında ilk kez galibiyetle tanıştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Zalgiris maçında bir ilki yaşadı
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03 Ağustos 2023 10:54
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı Zalgiris Vilnius'u 1-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk bir ilki yaşadı.

Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez mücadele eden Buruk, Zalgiris maçıyla birlikte ilk kez Avrupa'da galibiyet elde etti.

Okan Buruk'un öğrencileri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kalmıştı.

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