Okan Buruk, Zaha'yı Bayern'e özel hazırlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesinde Wilfried Zaha'yı özel olarak hazırlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Zaha'yı Bayern'e özel hazırlıyor
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06 Kasım 2023 10:57
Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi Okan Buruk, Wilfried Zaha'yı özel hazırlıyor.

Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte yeniden kalitesini gözler önüne seren Wilfried Zaha da Aslan'ın hücumdaki en büyük silahlarından biri olacak.

Buna göre hocası Okan Buruk, Fildişili oyuncudan daha fazla top kullanıp, sorumluluk almasını istedi. Buruk böylece, daha fazla sorumluluk vereceği yıldızından üstün bir katkı almayı hedefliyor. 

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Zaha, bu maçlarda 4 gol 1 asist kaydetti.

 
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