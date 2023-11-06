Okan Buruk, Zaha'yı Bayern'e özel hazırlıyor

Buna göre hocası Okan Buruk, Fildişili oyuncudanBuruk böylece, daha fazla sorumluluk vereceği yıldızından üstün bir katkı almayı hedefliyor.Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Zaha, bu maçlarda 4 gol 1 asist kaydetti.