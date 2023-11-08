Okan Buruk yine şaşırtacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynayacakları Bayern Münih maçının taktiğini belirledi.
Tecrübeli hoca ilk maçta olduğu gibi cesur ve hücuma dayalı bir anlayışla sahada olacak. İlk maçta Bayern Münih'e karşı 70 dakika sahayı dar eden Sarı- Kırmızılılar, Almanya'da da geri adım atmayacak.
Galatasaray özellikle savunma ve orta sahanın merkezine yapacağı baskılarla Bayern Münih'i hataya zorlayacak. 90 dakika boyuncu şok pres uygulayacak Cimbom, tarihi bir galibiyet elde etmek için var gücüyle savaşacak.
"İLK MAÇTAKİ GİBİ OYNAYACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları 5 kez gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizi analiz ettik, hazırlandık. Planlarımız ilk maçtaki gibi bol pozisyona girmek, onları da gole çevirmek. İlk maçın ilk devresinde çok domine bir oyun oynadık ama bunu skora çeviremedik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Savunma gücümüzü de artırmamız lazım" diye konuştu.
Tecrübeli hoca ilk maçta olduğu gibi cesur ve hücuma dayalı bir anlayışla sahada olacak. İlk maçta Bayern Münih'e karşı 70 dakika sahayı dar eden Sarı- Kırmızılılar, Almanya'da da geri adım atmayacak.
Galatasaray özellikle savunma ve orta sahanın merkezine yapacağı baskılarla Bayern Münih'i hataya zorlayacak. 90 dakika boyuncu şok pres uygulayacak Cimbom, tarihi bir galibiyet elde etmek için var gücüyle savaşacak.
"İLK MAÇTAKİ GİBİ OYNAYACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları 5 kez gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizi analiz ettik, hazırlandık. Planlarımız ilk maçtaki gibi bol pozisyona girmek, onları da gole çevirmek. İlk maçın ilk devresinde çok domine bir oyun oynadık ama bunu skora çeviremedik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Savunma gücümüzü de artırmamız lazım" diye konuştu.