Okan Buruk yine rekora koşuyor!

Kayserispor galibiyetiyle evindeki seriyi 10 maça çıkaran Okan Buruk gözünü yeni rokara dikti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk yine rekora koşuyor!
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17 Nisan 2023 09:06
Kayseri maçı sonrasında, "Kazandıkça yeni rekorlar geliyor" diye konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni bir rekor daha kırmak için kolları sıvadı.

Evindeki son 10 Süper Lig maçını kazanan Buruk ve öğrencileri, lig tarihinde tek sezonda en fazla galibiyet serisini yakalamak için harekete geçti.

Bundan önceki rekor, 12 galibiyetle Gündüz Kılıç'ın elinde bulunurken, onu 11 kez kazanan Fatih Terim takip etti.

LİGDEKİ HER TAKIMI YENDİ

Bu sezon fırtına gibi esen Galatasaray, Süper Lig'de önüne gelen her rakibini mağlup etmeyi başardı. Kayserispor karşısında en farklı ikinci galibiyetini alan Aslan, Süper Lig'de 18 rakibi içinde her takımı en az 1 kez yendi.

İlk yarıda berabere kaldığı Alanyaspor'u Türkiye Kupası'nda 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 2-0, Kayserispor'u da 6-0'la geçti. 

 
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