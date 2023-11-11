Okan Buruk: 'Yeni rekorlara hazır mısınız?'

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk'tan Atakaş Hatayspor maçı öncesi oyuncularına uyarı geldi.
Futbolcularıyla bir toplantı yapan genç hoca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günkü maçta Bayern Münih karşısında iyi mücadele ettiklerinin altını çizerken Süper Lig'de kendilerini zor bir sınavın beklediğini söyledi.
"ÇOK KRİTİK BİR VİRAJ"
Bu sene ezeli rakipleri Fenerbahçe ile girdikleri rekabetin çok çetin geçeceğini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, "Her maç bizim için bir final. Münih'te zorlu bir maç oynadık, yorgunuz ama şimdi Süper Lig'e dönmeliyiz. Hatayspor ile oynayacağımız maçı kazanırsak zor bir virajı dönmüş olacağız. Milli araya moralli ve lider gireceğiz. Fakat bizi kolay bir maç beklemiyor. Ligde çok iyi bir gidişatımız var ve bunu bozmamalıyız. Alacağımız bir galibiyetle zirvedeki yerimizi korumalıyız" dediği öğrenildi.
"YENİ REKORLARA HAZIR MISINIZ?"
Süper Lig'de yakalanan galibiyet serisinin bozulmasını istemeyen Teknik Direktör Okan Buruk'un şöyle devam ettiği belirtildi: "İlk haftayı saymazsak ligde istediğimiz sonuçları olmayı başardık. İstikrarlı ve iyi bir gidişatımız var. Bunun bozulmasını istemiyorum. 10 maçtır kazanıyoruz ve geçen sezon olduğu gibi yine rekorları neden kırmayalım?"
Futbolcularıyla bir toplantı yapan genç hoca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günkü maçta Bayern Münih karşısında iyi mücadele ettiklerinin altını çizerken Süper Lig'de kendilerini zor bir sınavın beklediğini söyledi.
"ÇOK KRİTİK BİR VİRAJ"
Bu sene ezeli rakipleri Fenerbahçe ile girdikleri rekabetin çok çetin geçeceğini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, "Her maç bizim için bir final. Münih'te zorlu bir maç oynadık, yorgunuz ama şimdi Süper Lig'e dönmeliyiz. Hatayspor ile oynayacağımız maçı kazanırsak zor bir virajı dönmüş olacağız. Milli araya moralli ve lider gireceğiz. Fakat bizi kolay bir maç beklemiyor. Ligde çok iyi bir gidişatımız var ve bunu bozmamalıyız. Alacağımız bir galibiyetle zirvedeki yerimizi korumalıyız" dediği öğrenildi.
"YENİ REKORLARA HAZIR MISINIZ?"
Süper Lig'de yakalanan galibiyet serisinin bozulmasını istemeyen Teknik Direktör Okan Buruk'un şöyle devam ettiği belirtildi: "İlk haftayı saymazsak ligde istediğimiz sonuçları olmayı başardık. İstikrarlı ve iyi bir gidişatımız var. Bunun bozulmasını istemiyorum. 10 maçtır kazanıyoruz ve geçen sezon olduğu gibi yine rekorları neden kırmayalım?"