Okan Buruk, yeni bir rekorun peşinde: Lucescu'yu geride bırakacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her geçen hafta başarılarına bir yenisini eklemeye devam ediyor. Yeni hedefi Mircea Lucescu'yu geçmek

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, yeni bir rekorun peşinde: Lucescu'yu geride bırakacak
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31 Mart 2024 11:54
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her geçen hafta başarılarına bir yenisini eklemeye devam ediyor.

Okan Buruk, bu kez de Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı.

Okan Buruk, Hatayspor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamı geride bırakacak.

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