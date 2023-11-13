Okan Buruk yanlışını arıyor!

Galatasaray'da Hatayspor yenilgisinde 1 numaralı fatura hakeme çıkarılsa da kötü oyun da masada. Okan Buruk, kadro tercihinden oyun planına ve değişikliklere kadar kendini sorgulayıp değerlendiriyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk yanlışını arıyor!
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13 Kasım 2023 11:40
Son güncelleme 13 Kasım 2023 11:43
Galatasaray'a depremi yaşayan ve zor şartlarla mücadele veren Hatayspor 'dur' dedi. Ve bu mağlubiyet sarı kırmızılı takımda şu ana kadar kazanıldığı için yapılmasına gerek duyulmayan sorgulamalara neden oldu.

Yönetim, teknik ekip ve futbolculara göre 2-1'lik yenilgide verilmeyen penaltıları sebebiyle hakemler suçluydu. Ancak teknik direktör Okan Buruk, daha doğru değerlendirme yapabilmek adına sorgu yelpazesini genişletti.

ROTASYONA GİDECEK

Maç sonu "Öncelikle kendimi sorgulayacağım" diyen Buruk, kadro tercihini, oyun taktiğini ve oyuncu değişikliklerini gözden geçirecek. Yorgunluk faktörünün de değerlendirildiği sarı kırmızılı takımda Buruk'un milli ara sonrasında beklentileri tam olarak karşılayamayan bazı oyuncuları rotasyona sokması bekleniyor. Rakibe ve maçın önem durumuna göre önümüzdeki günlerde kadroda önemli değişimler söz konusu.

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