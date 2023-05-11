Okan Buruk: 'Verilmiş sözümüz var'

En yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 5 puan fark atarak zirvede çok önemli bir avantaj elde eden Galatasaray, artık rakiplerinden bağımsız olarak kendi işini kendi görmek istiyor. Ancak şampiyonluk yolunda hala Aslan'ı bekleyen çok zorlu bir viraj var.



Ligde haftaya İstanbulspor ile deplasmanda oynayacak olan Galatasaray'ın sonraki rakiplerinin tamamı, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalistleri. İçeride Sivasspor, deplasmanda Ankaragücü ve yine iç sahadaki Fenerbahçe karşılaşmaları, Aslan'ın ligdeki kaderini belirleyecek.



OKAN BURUK'TAN 'REHAVETE YER YOK' MESAJI



Teknik patron Okan Buruk da kupada kalitesini ortaya koyan bu takımların gücünü öğrencilerine hatırlatarak, "Rehavete yer yok" mesajını verdi.



Tüm oyuncularını Başakşehir karşısında ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutlayan Okan hoca, "Biz böyle oynadığımız zaman zaten her maçı kazanırız. Ancak dikkatli olmalıyız. Daha hiçbir şey bitmedi. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli karşılaşmalar var. İyi takımlarla oynayacağız. Avantajımızı kullanmalıyız ama rehavet bizi sıkıntıya sokar. Bu camiaya verilmiş bir şampiyonluk sözümüz var. Bu şampiyonluğu istiyorsak mutlaka her maça aynı yüksek motivasyonla çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.





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