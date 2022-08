Okan Buruk ve Muslera'ya çağrı: 'Çok isterim'

Paralimpik milli masa tenisçi Nesim Turan, kurduğu Youtube kanalıyla spora gönül veren başta engelli bireyler olmak üzere herkese örnek olmak istediğini söyledi. Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Fernando Muslera'ya da çağrı yaptı.



"HER BİREYİN HAYATINA DOKUNMAK İSTİYORUM"



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Nesim Turan yaptığı açıklama, yeni bir projeye başladığını belirterek, "Nesim Turan ile kahve tadında sohbetler' ismiyle bir programa başladım. İlk konuğum da Abdullah Öztürk'tü. Amacım engelli engelsiz her bireyin hayatına dokunabilmek." diye konuştu.



İnsanlara sosyal medyadan ulaşmanın daha kolay olacağını düşündüğünü aktaran Nesim, "Projenin hikayesi şöyle başladı. Ben ilkleri seven bir sporcuyum. Daha önce de birçok başarıya imza attım. Olimpiyatlarda bronz madalya kazandım. Bu başarıları insanlara anlatmak ve onlara örnek olmak istedim. Bunun da en iyi ve kolay yolunun sosyal medya olduğunu düşündüğümden böyle bir kanal açtım." ifadelerini kullandı.



"HER BİREY BİZİ MUTLU EDER"



Türkiye'de 8 milyona yakın engelli bireyin olduğuna dikkati çeken Nesim, şunları kaydetti:



"Bizim neleri başardığımızı bilen, takip eden önemli bir kitle var. Hedefim bu insanlara aileleriyle birlikte ulaşabilmek. Engelli kardeşlerim bizleri görürse spora, sanata olan ilgisinin daha da artacağını düşünüyorum. Spora kazandırdığımız her bir birey bizi de mutlu eder."



"MUSLERA VE OKAN BURUK'U KONUK ETMEK İSTERİM"



Paralimpik milli masa tenisçi Nesim Turan, en büyük hayalinin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile takım kaptanı Fernando Muslera'yı konuk etmek olduğunu söyledi.



Şu ana kadar 2-3 konuk aldığını dile getiren Nesim, herkesin desteğini beklediğini belirterek, "İlk konuğum takım arkadaşım, kardeşim masa tenisinde olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk idi. Yeni konuğum ise son Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda üçüncü olan milli sporcu Enver Yıldırım olacak. İzleyiciler takip eder, abone olurlarsa çok mutlu olurum." diye konuştu.



Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ı da konuk etmeyi çok istediğini anlatan Nesim, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bunun dışında farklı branşlardan görüştüğüm ve konuk etmeyi planladığım birçok sporcu var. Kendim de küçüklüğümden beri koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Spora tutkulu olmanın sebeplerinden biri de hep Galatasaray'dı. Dolayısıyla özellikle Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera ve küçüklüğümden beri hayranı olduğum büyük başarının mimarı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u konuk almayı çok isterim. Onlarla sohbet etmek beni çok mutlu eder."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ