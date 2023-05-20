Okan Buruk ve Erden Timur'un törene katılmama sebebi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sağlık sorunları nedeniyle Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temsili temel atma törenine gelmedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk ve Erden Timur'un törene katılmama sebebi
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20 Mayıs 2023 11:13
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sağlık sorunları nedeniyle Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temsili temel atma törenine katılamadı.

Buruk'un önceki gece rahatsızlandığı ifade edilirken, idmanda yer alması ise dikkat çekici bulundu.

Timur'un da yine bir sağlık problemi nedeniyle temel atma törenine gelmediği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımdan Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis ve Fernando Muslera da organizasyonda yer aldı. 

 
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