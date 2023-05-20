Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sağlık sorunları nedeniyle Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temsili temel atma törenine katılamadı.
Buruk'un önceki gece rahatsızlandığı ifade edilirken, idmanda yer alması ise dikkat çekici bulundu.
Timur'un da yine bir sağlık problemi nedeniyle temel atma törenine gelmediği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımdan Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis ve Fernando Muslera da organizasyonda yer aldı.
Buruk'un önceki gece rahatsızlandığı ifade edilirken, idmanda yer alması ise dikkat çekici bulundu.
Timur'un da yine bir sağlık problemi nedeniyle temel atma törenine gelmediği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımdan Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis ve Fernando Muslera da organizasyonda yer aldı.