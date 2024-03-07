Okan Buruk ve ekibine 'milli' sevinç

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilecek arada tam olarak ayağa kalkacak. Sarı-kırmızılılarda fiziksel ve mental yorgunluk bu şekilde giderilecek, sakat oyuncuların dönüşüyle de takımdaki forma rekabeti artacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk ve ekibine 'milli' sevinç
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07 Mart 2024 07:57
Galatasaray'da milli ara ilaç olarak görülüyor. Bir tarafta fiziksel ve mental yorgunluk, diğer tarafta sakat futbolcuların durumu nedeniyle zor bir dönemden geçen Cim-Bom'da 2 hafta sonra verilecek aranın önemine dikkat çekildi.

Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinin yaptığı değerlendirmede, mart ayında kalan süreçte sadece 2 maçlarının olduğuna vurgu yapıldı ve bu durumun kendilerine avantaj sağlayacağı ifade edildi. Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarının ardından verilecek milli ara nedeniyle 2 hafta oynamayacak olan sarı-kırmızılıların fiziksel olarak toparlanacakları konusunda fikir birliğine varan Buruk ve ekibi, öncelikle oynayacakları iki maçın önemi üzerinde birleşti.

Avrupa ve kupadan elenince yoğun maç takviminden çıkan sarı-kırmızılılarda büyük fedakarlık yaparak oynayan Icardi ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra, iyileşme döneminde olan Zaha, Abdülkerim ve Ziyech için bu aranın çok iyi geleceği belirtildi. Aurier'in de bu arada tam olarak hazır geleceği bildirildi.

Galatasaray'da sakat oyuncuların iyileşmesiyle beraber forma rekabetinin artacağı ve teknik kadronun elinin rahatlayacağı vurgulandı. 

 
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