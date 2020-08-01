Okan Buruk uyardı: "Daha sezon bitmedi!"

Başakşehir, çarşamba günü Kopenhag deplasmanında savunma ağırlıklı değil hücum odaklı bir futbol düşünüyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Okan Buruk uyardı: 'Daha sezon bitmedi!'
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01 Ağustos 2020 12:40
Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan ve yarım kalan işi Avrupa kupalarına dönen Başakşehir hazırlıklarına devam ediyor.

Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak İstanbul ekibinde teknik direktör Okan Buruk, takımına "İşimiz daha bitmedi" diyor.

Bazı futbolcuların sürekli transferle gündeme gelmesinden de rahatsız olan Buruk "İyi bir sezon geçirdik ama Avrupa hesabımız kapanmadı. 1-0'lık avantajı kullanıp yolumuza devam etmeliyiz. Şimdilik transfer haberlerinden ve görüşmelerinden uzak duralım" ikazında bulundu



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