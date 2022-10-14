Okan Buruk'un zor seçimi! 2 formaya 4 aday!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasını BAY geçmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bay geçtikleri haftada kadrosunda değişiklikler yapmaya karar verdi. Sol bekte yerli alternatif düşünen deneyimli çalıştırıcı, bu bölgede denediği Kazımcan'ın performansından memnun kaldı.Formsuz Kerem'e kulübe yolu gözükürken, sol kanatta Kazımcan'ın önünde oynayacak isim ise netleşmedi. Orta sahada Torreira'nın partneri de henüz belli değil. Okan Buruk, Kayseri maçında kalede Muslera'ya şans verecek.Sağ bekte Boey'in yeri garanti. Stoperde Nelsson ve Abdülkerim, sol bekte Kazımcan savunma hattını oluşturacak.Tecrübeli çalıştırıcı ön liberoda ise Torreira'yı düşünüyor. Kayseri deplasmanında hücum hattında Yunus, Mertens ve İcardi'nin olması bekleniyor.İlk 11'de kalan 2 formaya 4 aday var. 8 numara pozisyonunda Oliveira ve Midtsjö forma savaşı verecek. Sol açıkta Rashica ve Mata kıyasıya rekabet halinde.