Galatasaray'da Bayern Münih maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ancak etkili olamayan Hakim Ziyech'in, Çaykur Rizespor maçında da süre alacağı öğrenildi.
Okan Buruk'un, Faslı yıldıza zorlu deplasmanda ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor.
Galatasaray'da şu ana kadar 4 maçta sahaya çıkan Hakim Ziyech, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Okan Buruk'un, Faslı yıldıza zorlu deplasmanda ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor.
Galatasaray'da şu ana kadar 4 maçta sahaya çıkan Hakim Ziyech, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.