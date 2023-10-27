29 Ekim

Okan Buruk'un Ziyech planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Hakim Ziyech'e ikinci yarıda forma verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un Ziyech planı
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27 Ekim 2023 11:43
Galatasaray'da Bayern Münih maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ancak etkili olamayan Hakim Ziyech'in, Çaykur Rizespor maçında da süre alacağı öğrenildi.

Okan Buruk'un, Faslı yıldıza zorlu deplasmanda ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da şu ana kadar 4 maçta sahaya çıkan Hakim Ziyech, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.  



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