Okan Buruk'un Zaniolo kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kayserspor maçının 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor.
Galatasaray'ın flaş transferi Nicola Zaniolo ilk kez 11'de şansı bulduğu Başakşehir maçında Icardi'ye asist yaptı.
Ancak kupada yenen 3 golden o da nasibini aldı. Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü.
Kayserispor maçında Zaniolo yedek kulübesinde oturacak yerine Rashica ilk 11'e girecek.
Galatasaray'ın flaş transferi Nicola Zaniolo ilk kez 11'de şansı bulduğu Başakşehir maçında Icardi'ye asist yaptı.
Ancak kupada yenen 3 golden o da nasibini aldı. Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü.
Kayserispor maçında Zaniolo yedek kulübesinde oturacak yerine Rashica ilk 11'e girecek.