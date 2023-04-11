Okan Buruk'un Zaniolo kararı!

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Kayserspor maçında Nicolo Zaniolo'yu ilk 11'de oynatmayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'un Zaniolo kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2023 09:54
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kayserspor maçının 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor.

Galatasaray'ın flaş transferi Nicola Zaniolo ilk kez 11'de şansı bulduğu Başakşehir maçında Icardi'ye asist yaptı.

Ancak kupada yenen 3 golden o da nasibini aldı. Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü.

Kayserispor maçında Zaniolo yedek kulübesinde oturacak yerine Rashica ilk 11'e girecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery