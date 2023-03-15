Lider Galatasaray haftanın açılış maçında Konya'yı da devirip galibiyet serisini 15'e çıkarmanın peşinde... Takipçisi Fenerbahçe ile cuma gününden farkı 12 puana çıkarmak isteyen sarıkırmızılılarda Nelsson cezası, Midtsjö sakatlığı nedeniyle Konya'da yok, Mertens'in yetişmesi çok zor.



Stoperde Kaan Ayhan'a şans verecek teknik direktör Okan Buruk, Kaan'ın 11'e girmesiyle +3 kuralında zorlanmayacak. Buruk, Konya deplasmanında forma vereceği 9 ismi belirledi. Muslera'nın önünde Kaan-Abdülkerim ikilisi oynayacak, Boey sağ bekte olacak.



Torreira ve Oliveira orta sahanın merkezinde görev alacak.



İleri uçtaki İcardi'yi Kerem ve Rashica tamamlayacak.



YUNUS FIRSAT TEPTİ



Yabancı sınırına takılmayan Dubois, sol bekte Adekugbe'ye göre bir adım önde. Kasımpaşa maçında şansını kullanamayan Yunus'un yerine 11'e girecek isim netleşmedi.



Zaniolo'nun fiziksel durumu nedeniyle yedek kalması halinde Barış Alper Yılmaz ilk 11'de olacak.



