Okan Buruk'un yeni vazgeçilmezi!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez, gösterdiği performansla 11'in değişmezleri arasına adını yazdırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un yeni vazgeçilmezi!
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10 Ekim 2023 10:02
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez, kısa süre içerisinde kalitesini kanıtladı.

Sarı-kırmızılı takımın, 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper, hem defans hem ofans katkısıyla formayı kaptı. Galatasaray, Sanchez'in forma giydiği hiçbir mücadeleyi kaybetmediği gibi 4'ünden de galibiyetle ayrıldı.

Manchester United deplasmanında yaptığı 2 asistle takımına zaferi getiren 27 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor deplasmanında da 1 gol atarak galibiyette rol aldı.

Victor Nelsson'u gölgede bırakan Sanchez, ilk 11'in değişmezleri arasına adını yazdırdı.



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