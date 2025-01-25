Okan Buruk'un yeni jokeri: Ahmed Kutucu

Galatasaray, ara transfer döneminde ilk adımı Ahmed Kutucu ile atarken 24 yaşındaki hücumcu, Konya maçında da oynamaya hazır durumda. Teknik direktör Okan Buruk ise ısrarla istediği yeni oyuncusu için farklı planlar üzerinde duruyor.
51 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'da kenar forvetlerden maksimum skor katkısı alıyor. Portekiz ekibi Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu 11 gol, 7 asistle oynayan Yunus Akgün'le dolduran Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a da 11 gol, 2 asistle kariyer sezonu yaşatıyor.
AVRUPA'DAN TEKLİF GELİRSE YERİNİ AHMED ALACAK
Yunus ve Barış'a alternatif olarak Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, hocası Okan Buruk'un yeni jokeri olacak. Yunus ve Barış gibi 2000 doğumlu olan Ahmed, 9 gol-7 asistlik performansla kalitesini ispatladı. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu, takım içinde Yunus Akgün ve Barış Alper'in dışında Dries Mertens'in alternatifi de olacak. Futbol altyapısını Almanya'da alan genç milli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'dan teklifler alan Barış Alper ve Yunus'u sezon sonunda satmak için Ahmed Kutucu'nun göstereceği performansa güveniyor.
"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUKLA BİTER"
3.5 yıllık imza atan Ahmed Kutucu, transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini söyledi. "Burası benim çocukluk aşkım" diyen 24 yaşındaki oyuncu şu sözlerle mutluluğunu aktardı: "Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Ben de tabii ki menajerime de ilettim gitmek istediğimi. Allah'a şükür oldu. Çok farklı bir duygu. Çok sabırsızlanıyorum taraftarlarımızın önünde oynamaya. İnşallah güzel olur, inşallah hayırlı olur. Rams Park'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. İnşallah şampiyonlukla da sezonu bitiririz."
ARDA TURAN PARLATTI!
Almanya Gelsenkirchen doğumlu Ahmed, 500 bin Euro'ya Başakşehir'e transfer olduktan sonra bekleneni veremedi ve Sandhausen'de kiralık olarak ter döktü. Çıkışa geçtiği yer ise 12 Temmuz 2023'te 1.3 milyon Euro'ya transfer olduğu Eyüpspor oldu. Arda Turan'ın ekibinde kariyer yükselişi yapan hücumcu, 5.9 milyon Euro'ya G.Saray'ın yolunu tuttu.
51 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'da kenar forvetlerden maksimum skor katkısı alıyor. Portekiz ekibi Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu 11 gol, 7 asistle oynayan Yunus Akgün'le dolduran Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a da 11 gol, 2 asistle kariyer sezonu yaşatıyor.
AVRUPA'DAN TEKLİF GELİRSE YERİNİ AHMED ALACAK
Yunus ve Barış'a alternatif olarak Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, hocası Okan Buruk'un yeni jokeri olacak. Yunus ve Barış gibi 2000 doğumlu olan Ahmed, 9 gol-7 asistlik performansla kalitesini ispatladı. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu, takım içinde Yunus Akgün ve Barış Alper'in dışında Dries Mertens'in alternatifi de olacak. Futbol altyapısını Almanya'da alan genç milli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'dan teklifler alan Barış Alper ve Yunus'u sezon sonunda satmak için Ahmed Kutucu'nun göstereceği performansa güveniyor.
"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUKLA BİTER"
3.5 yıllık imza atan Ahmed Kutucu, transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini söyledi. "Burası benim çocukluk aşkım" diyen 24 yaşındaki oyuncu şu sözlerle mutluluğunu aktardı: "Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Ben de tabii ki menajerime de ilettim gitmek istediğimi. Allah'a şükür oldu. Çok farklı bir duygu. Çok sabırsızlanıyorum taraftarlarımızın önünde oynamaya. İnşallah güzel olur, inşallah hayırlı olur. Rams Park'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. İnşallah şampiyonlukla da sezonu bitiririz."
ARDA TURAN PARLATTI!
Almanya Gelsenkirchen doğumlu Ahmed, 500 bin Euro'ya Başakşehir'e transfer olduktan sonra bekleneni veremedi ve Sandhausen'de kiralık olarak ter döktü. Çıkışa geçtiği yer ise 12 Temmuz 2023'te 1.3 milyon Euro'ya transfer olduğu Eyüpspor oldu. Arda Turan'ın ekibinde kariyer yükselişi yapan hücumcu, 5.9 milyon Euro'ya G.Saray'ın yolunu tuttu.