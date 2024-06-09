Okan Buruk'un yeni hedefi Yunus Akgün!

Galatasaray'dan geçen sezon Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.
Yunus Akgün ile teknik direktör Okan Buruk'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Geride kalan sezonda yerli oyunculardan maksimum verim alan Buruk yeni hedefini Yunus Akgün olarak belirledi.
Tecrübeli hoca, geçen yılı Leicester'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncuyu çok beğeniyor. Tekniği ve hızıyla beğendiği Yunus'u sağ kanat ve 10 numarada deneyecek tecrübeli hoca, gelecek sezon takımın yıldızlarından yapmayı planlıyor.
Yunus Akgün ile teknik direktör Okan Buruk'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Geride kalan sezonda yerli oyunculardan maksimum verim alan Buruk yeni hedefini Yunus Akgün olarak belirledi.
Tecrübeli hoca, geçen yılı Leicester'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncuyu çok beğeniyor. Tekniği ve hızıyla beğendiği Yunus'u sağ kanat ve 10 numarada deneyecek tecrübeli hoca, gelecek sezon takımın yıldızlarından yapmayı planlıyor.
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