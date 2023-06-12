Okan Buruk'un yeni 10 numarası: Ludovic Blas

On numaraya yıldız bir ismi takviye etmek isteyen Galatasaray, bir süredir Ludovic Blas için de çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın formasını giyen 25 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk da kadrosunda görmek istiyor.
ROTASYONU GENİŞLETMEK İSTİYOR
Özellikle Dries Mertens'in ilerleyen yaşı nedeniyle bu bölgede rotasyonu genişletmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
EN CİDDİ ADAY GALATASARAY
Bu sezon 51 maçta 12 gol ve 8 asist yapan Blas için şu anda en ciddi aday Galatasaray. Erden Timur'un forvet ve ön libero transferleri sonrasında on numaraya da takviye yapması bekleniyor.
ROTASYONU GENİŞLETMEK İSTİYOR
Özellikle Dries Mertens'in ilerleyen yaşı nedeniyle bu bölgede rotasyonu genişletmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
EN CİDDİ ADAY GALATASARAY
Bu sezon 51 maçta 12 gol ve 8 asist yapan Blas için şu anda en ciddi aday Galatasaray. Erden Timur'un forvet ve ön libero transferleri sonrasında on numaraya da takviye yapması bekleniyor.