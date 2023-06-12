Okan Buruk'un yeni 10 numarası: Ludovic Blas

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nantes forması giyen Ludovic Blas'ı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un yeni 10 numarası: Ludovic Blas
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12 Haziran 2023 12:17
On numaraya yıldız bir ismi takviye etmek isteyen Galatasaray, bir süredir Ludovic Blas için de çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın formasını giyen 25 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk da kadrosunda görmek istiyor.

ROTASYONU GENİŞLETMEK İSTİYOR

Özellikle Dries Mertens'in ilerleyen yaşı nedeniyle bu bölgede rotasyonu genişletmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

EN CİDDİ ADAY GALATASARAY

Bu sezon 51 maçta 12 gol ve 8 asist yapan Blas için şu anda en ciddi aday Galatasaray. Erden Timur'un forvet ve ön libero transferleri sonrasında on numaraya da takviye yapması bekleniyor.



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