Okan Buruk'un tepki gösterdiği Torreira için karar!

İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da 662 gün sonra gelen liderliğin sevinci yaşanıyor. Maçta oyundan çıkarken sarı kart görüp kritik Sivasspor müsabakası öncesi cezalı duruma düşen Lucas Torreira ile ilgili karar verildi...Sarı-kırmızılı takımın zirveye yükselmesinde en büyük pay sahibi Okan Buruk oldu. Deneyimli teknik adam, geçen sezon kimi haftalar düşme potasında bulunan ve ligi 13. sırada tamamlayan takımı bu sezon ayağa kaldırarak liderliğe getirdi.Galatasaray'a imza atarken şampiyon olacaklarını söyleyen genç teknik adam, zaman zaman oyun olarak eleştirilse de sonuç almasını bildi.İstanbulspor maçında oyundan çıkarken, hakemin istediği bölgeden çıkmadığı gerekçesiyle sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Lucas Torreira polemiği devam ediyor. Uruguaylı oyuncunun, Noel'i kutlayabilmek için Sivasspor deplasmanına gitmeyeceği yorumları yapılırken, Galatasaray Yönetimi ceza vermeyi düşünmüyor.Sosyal medyada sarı-kırmızılıların büyük tepki gösterdiği Torreira ise Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı oyuncunun paylaşımında, "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.