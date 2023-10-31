Okan Buruk'un teklifine Icardi'den ret: "Dinlenmem"

Galatasaray'da attığı gollerle sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, çalışkanlığı ile taraftarının gönlünü bir kez daha mest etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçı öncesi hocası Okan Buruk'un o teklifini geri çevirdi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un teklifine Icardi'den ret: 'Dinlenmem'
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31 Ekim 2023 08:42
Galatasaray'da Mauro İcardi'nin fedakarlığı devam ediyor... Beşiktaş maçında sakatlık geçiren Arjantinli yıldız, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor mücadelerine iğneyle çıkmıştı.

1 gol 1 ve 1 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki forvetin Kasımpaşa maçında dinlenmesi bekleniyordu. Teknik Direktör Okan Buruk, Icardi'yle yaptığı görüşmede bu durumu konuştu. 'Dinlenmek ister misin?' sorusuna olumsuz yanıt aldı.

Süper yıldız, Kasımpaşa karşısında da iğneyle oynamak istediğini dile getirdi.

"FIRSATIM OLACAK"

Takım için fedakarca davranan İcardi, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında da sahada olmak istediğini belirtti. Daha sonra lige verilecek milli arada dinlenme fırsatı bulacağını ifade etti.

Buruk, İcardi'nin durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "İyileşme sürecini kendiliğinden beklersek uzun süre alabilir. Bireysel çalışıyor. Sadece maç günleri iğne olup oynuyor. Önemli karakter ortaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı. 



 
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