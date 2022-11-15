Okan Buruk'un tek endişesi var!

Galatasaray son haftalarda ciddi çıkış yakaladı. Teknik direktör Okan Buruk, Dünya Kupası arasında takımın form kaybetmemesi için planını hazırladı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Okan Buruk'un tek endişesi var!
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15 Kasım 2022 10:55
Galatasaray, Milli maçlar nedeniyle lige verilen son arada ve sonrasındaki BAY haftasında, formunu yeniden bulmakta çok zorlanmıştı.

O dönemi üst üste puan kayıplarıyla geçen Sarı Kırmızılılar, tam ligde müthiş bir çıkış yakalamışken verilen kupa arası sebebiyle ufak da olsa bir endişe taşıyor.

Teknik patron Okan Buruk, son aradaki benzer sıkıntıların yaşanmaması adına ekibiyle birlikte önlem arayışına girişti.

Takımın, özellikle hazırlık maçlarıyla formunu koruması planlanıyor.

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